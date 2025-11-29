Ankaragücü krizin eşiğinde

Yayınlanma:
Transfer yasağı ve bahis skandalının gölgesinde mücadele eden Ankaragücü, şimdi de üst üste gelen sakatlıklarla sarsıldı. Başkent temsilcisinde kriz kapıda!

TFF 2. Lig’de zor günler yaşayan Ankaragücü, saha dışındaki sorunların yanı sıra sakatlıklarla da mücadele ediyor. Daralan kadro, kritik haftalar öncesinde önemli oyuncularını kaybederek teknik heyeti zorlu bir sürecin içine sürükledi.

2 YILDIZ DAHA SAKATLANDI

Kulüp sağlık ekibinden yapılan açıklamada, Osman Çelik’in arka alt adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Diogo Özçakmak’ın ise son maçta yaşadığı sakatlık sonrası en az 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

fdlfsdl.jpg
Ankaragücü'nde sakatlık krizi derinleşiyor

ERTAÇ DA HAZIR DEĞİL!

Sakatlığını geride bırakan tecrübeli kaleci Ertaç Özbir’in henüz tam kapasiteye ulaşamadığı ifade edildi. Antrenmanlara ağrılarına rağmen katılan Özbir’in kondisyon eksiklerini gidermeye çalıştığı aktarıldı.

SADECE 20 DAKİKA GÖREV ALDI

Savunma oyuncusu Özgür Aktaş’ın da sakatlıktan dönüş süreci devam ediyor. Takımla çalışmalara başlayan Aktaş, son maçta 20 dakika görev aldı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.

ankaragucu.png

TEKNİK HEYET ÇIKIŞ ARIYOR

Tüm bu eksiklere rağmen TFF 2. Lig Beyz Grup'ta mücadele eden Ankaragücü, ligde kritik haftalara hazırlanıyor. Teknik heyet, mevcut kadrodan maksimum verimi alarak zorlu süreci en az hasarla atlatmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

