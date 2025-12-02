Ankaragücü en sevilen uygulamayı kaldırdı

Eski yönetim kurulu üyesi İsmet Beltan’ın özel çocukları seremoniye çıkarma uygulaması sona erdi. Ankaragücü'nde taraftarların beğenisini kazanan bu gelenek, yeni yönetim tarafından kaldırıldı.

Ankaragücü’nde sezon boyunca büyük ilgi gören ve taraftarların takdirini kazanan bir uygulama sona erdi. Yurt Spor'un haberine göre eski yönetim kurulu üyesi İsmet Beltan’ın hayata geçirdiği, minik ve özel çocukların seremoniye çıkarıldığı organizasyon artık yapılmayacak.

Bu karar, Beykoz Anadoluspor maçıyla birlikte yeni yönetim tarafından uygulamaya konuldu.

İsmet Beltan’ın başlattığı uygulama kapsamında minik ve özel çocuklar seremoniye çıkarılıyor, taraftarlarla birlikte üçlü çektiriyordu. Böylece her maçta onlarca gence Ankaragücü sevgisi aşılanıyordu.

Bu uygulama, hem aileler hem de taraftarlar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Tribünlerde coşkuya ortak olan çocuklar, maç günlerinde unutulmaz anlar yaşıyordu.

Ancak büyük vaatlerle göreve gelen Muhammet Yaman yönetimi, Beykoz Anadoluspor maçıyla birlikte bu uygulamaya son verdi. Karar, taraftarlar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı.

