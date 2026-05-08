Anadolu Efes son haftada farklı kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç
Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7
1. Periyot: 29-21
Devre: 55-35
3. Periyot: 85-57 (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

