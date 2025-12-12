Amedspor'un ismi değişiyor mu? Kulüp başkanından flaş açıklama

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'in ismi değişiyor mu? Kulüp başkanından flaş açıklama.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi yapan Amed Sportif Faaliyetler'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Urfanatik'teki habere göre; bon günlerde Amed Sportif Faaliyetler’in ismi değişecek iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddia tartışmaları da beraberinde getirirken, kulüp başkanı Nahit Eren açıklama yaptı.

"GENEL KURULUN YETKİSİNDE"

Nahit Eren, şu ifadeleri kullandı:

Amedspor'da izin biter bitmez başladıAmedspor'da izin biter bitmez başladı

“Şimdi bu tür isim değişikliği, forma değişikliği ya da diğer bütün değişiklikler genel kurulun yetkisine olan konu başlıkları ve normal bir oy hesabı da değil nitelikli bir oy nisabıyla bu tür konu başlıkları değişebilir. Bu eğer bir sonraki Amedspor'un genel kurulunda gündeme gelirse genel kurulun değerlendireceği bir konu.”

Amedspor, TFF 1. Lig'de 32 puanla lider Pendikspor'un ardından averajla 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

