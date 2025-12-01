Amedspor'da izin biter bitmez başladı

Esenler Erokspor galibiyetiyle moral bulan Amedspor, Ümraniyespor deplasmanı için hazırlıklara tam kadro başladı.

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig yarışını sürdüren Amedspor, Esenler Erokspor karşısında aldığı galibiyetin ardından futbolculara verilen iki günlük izni tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bugün Şehmus Özer Tesisleri’nde toplanarak Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

MORALLER YÜKSEK

Erokspor galibiyetiyle puanını 29’a yükselten Amedspor, üçüncü sıraya yerleşti. Takımın ortaya koyduğu oyun disiplini ve taktik değişiklikler, camiada gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Ümraniyespor sınavı için özel bir çalışma programı uygulanacak.

KRİTİK DEPLASMANA ÇIKACAK

Ligin 16. haftasında cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul’da oynanacak mücadele, hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Amedspor, devre arasına iddialı girmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

ÜMRANİYESPOR 1 PUANLA DÖNDÜ

Ümraniyespor geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanından 1 puanla dönerek moral buldu. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İstanbul ekibi, kendi sahasında ağırlayacağı Amedspor karşısında puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

