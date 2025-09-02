Amedspor'a sessiz sedasız veda etti: 3. Lig'e gitti

Yayınlanma:
Süper Lig parolasıyla sezona giriş yapan Amedspor'da Abdullah Tazgel ayrılığı yaşandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon başında kadrosuna kattığı genç sol bek Abdullah Tazgel’i, Nesine 3. Lig temsilcisi Kütahyaspor’a kiralık olarak gönderdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncularımızdan Abdullah Tazgel'in, Kütahyaspor’a kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Abdullah Tazgel'e yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

SESSİZ FIRTINA

Tazgel’in transferi, sezon başında Amedspor camiasında tartışmalara neden olmuştu. Oyuncunun daha önce Bursaspor formasıyla Amedspor’a karşı oynadığı maçta yaptığı sevinç gösterileri, taraftarlar arasında tepkiyle karşılanmıştı. Bu olayın ardından Tazgel, sosyal medya üzerinden özür dilemiş ve kulüple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

sdfwew.jpg

Ancak genç oyuncu, Amedspor formasıyla resmi bir maça çıkmadan Kütahyaspor’a kiralandı. Bu gelişme, hem teknik kadronun planlaması hem de taraftar tepkileri açısından dikkat çekici bir hamle olarak yorumlandı.

HOŞ GELDİN MESAJI

Kütahyaspor cephesi ise transferi memnuniyetle karşıladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler’in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel’i kiralık olarak renklerimize bağladık. Şehrimize hoş geldin Abdullah” denildi.

2003 doğumlu Tazgel, kariyerinde Bursaspor formasıyla 1. ve 2. Lig’de toplam 24 maçta görev aldı ve 11 kez genç milli takımlarda forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

