Amedspor'a bir kötü haber daha: TFF gece yarısı duyurdu

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Amedspor, Süper Lig yolunda ağır yara aldı.

Amedspor, ilk 2'nin direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde 2. sırayı Esenler Erokspor'a kaptırarak 3. sıraya indi.

TFF 1. Lig'i 3. sırada bitiren takım, Süper Lig için play off oynamak zorunda kalıyor ve ilk 2'yle birlikte yükselecek takım belli oluyor.

Amedspor, Bandırmaspor maçından sonra maçın hakemine tepki gösterdi.

Bandırmaspor Amedspor maçı TBMM'de: Soru önergesi verildi

Karşılaşmanın 36. dakikasında Mehmet Murat Uçar kırmızı kart görmüş, Amedspor, kalan dakikaları 10 kişi oynamıştı. Amedspor bu kartın da yanlış olduğunu ileri sürmüştü.

AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASI

Amedspor, maçtan sonra "Türkiye Futbol Federasyonu'na açık çağrımızdır" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bandırmaspor ile oynadığımız karşılaşmada verilen hakem kararları, yalnızca bir maçın sonucunu belirlemedi, aynı zamanda sezon boyunca mücadele eden futbolcularımızın emeğini de açık şekilde gasp etmiştir.

Karşılaşma boyunca yaşanan kritik pozisyonlarda sergilenen yönetim anlayışı, sporun adalet ilkesine zarar vermiştir. Bu durum artık basit bir “hakem hatası” olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi ve düşündürücüdür.

Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na açık çağrıda bulunuyoruz:

Bu karşılaşmadaki tartışmalı kararların tamamı ivedilikle incelenmeli, kamuoyu vicdanını rahatlatacak şeffaf bir açıklama yapılmalı ve sorumlular hakkında gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır.

Futbolda adalet herkes için eşit uygulanmayacaksa, rekabetin anlamı kalmaz. Kulübümüzün emeğinin sistematik biçimde görmezden gelinmesine sessiz kalmayacağız.

Taraftarlarımız bilsin ki:

Amedspor’un hakkını sahada da masada da sonuna kadar savunacağız.

Bu sürecin takipçisi olacağımızı ve konunun kapanmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”

TFF KARARI GECE YARISI DUYURDU

Amedspor'a bir kötü haber de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

Amedspor'un haksız kırmızı kart gördüğünü iddia ettiği futbolcusu Mehmet Murat Uçar, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MEHMET MURAT UÇAR’ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Mehmet Murat Uçar, 2 maç ceza alması durumunda sezonu kapatmış olacak.