Serdal Adalı devrede: Aynı taktiği uygulayacak

Bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına şimdiden başladı. Hedef Galatasaray'ın çıkış yapan oyuncusu Noa Lang!

Yaz transfer döneminde kanat hattını tamamen yenilemek isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Noa Lang için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı yıldız için siyah-beyazlılar harekete geçti.

NAPOLI İLE MASAYA OTURULACAK

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Noa Lang’ın bonservisini elinde bulunduran Napoli ile görüşmelere başlayacak. Plan, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmak.

İSTANBUL’DA ÖN GÖRÜŞME

Serdal Adalı, Noa Lang’ın menajeriyle İstanbul’da bir araya gelerek ön bilgi aldı. Bu görüşmenin ardından Napoli ile resmi pazarlık sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

AYNI TAKTİK

Beşiktaş’ın hedefi, altyapısında futbola başlayan Hollandalı yıldızı yeniden “yuvasına” döndürmek. Siyah-beyazlılar daha önce Galatasaray’da kiralık oynayan ve bonservisi alınmayan Milot Rashica transferinde de benzer bir strateji izlemişti.
Bu hamle gerçekleşirse Beşiktaş’ın kanat rotasyonu ciddi şekilde güçlenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

