Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı
Diyarbakır temsilcisi Amedspor'da yeni dönem Sinan Kaloğlu ile resmen başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük pozisyonunda değişikliğe gitti.
Diyarbakır kulübü, iki hafta önce istifa eden Mehmet Altıparmak’ın yerine Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattıAmedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amedsporumuza Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve ekibine Amedsporumuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

sinan.webp

Sinan Kaloğlu, futbolculuk kariyerinde Türkiye’nin önemli kulüplerinde forma giymiş, teknik direktörlük kariyerinde ise genç oyunculara verdiği önem ve disiplinli yapısıyla tanınmış bir isim. Amedspor, yeni hocasıyla birlikte ligde istikrarlı bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

ALTIPARMAK GİTTİ KALOĞLU GELDİ

Mehmet Altıparmak’ın istifası sonrası kısa sürede teknik direktör arayışına giren Amedspor yönetimi, Sinan Kaloğlu ile anlaşarak yeni sezona taze bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

