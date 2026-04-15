Amedspor kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'a konuk olacak Amedspor hazırlıklarını sürdürdü.

Amedspor, 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas uygulamaları yapılan idman idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi. Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Amedspor, 19 Nisan Pazar günü, saat 16.00'da, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Geride kalan 35 haftada 72 puan toplayan Amedspor, 2. sırada yer alıyor. 53 puandaki Bandırmaspor ise 8. sırada yer alıyor. Amedspor, doğrudan Süper Lig'e gitmeyi amaçlarken Bandırmaspor, paly-off'a kalmayı hedefliyor.

