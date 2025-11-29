TFF 1. Lig'de Amedspor'un sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yendiği karşılaşmasının ardından teknik direktör Osman Özköylü’nün yaptığı açıklamalar, Diyarbakır temsilcisinde büyük tepkiyle karşılandı. Amedspor’un eski başkanı Burç Baysal, kulübün misafirperverlik kültürünü hatırlatarak Özköylü’nün ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

"YAKIŞIKSIZ VE MESNETSİZ"

Baysal, Özköylü’nün kullandığı dili “mesnetsiz, ötekileştirici ve yakışıksız” olarak tanımladı. Amedspor’un misafir takımları ağırlarken her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını, otellerine kadar gidilerek taleplerin sorulduğunu vurguladı.

Eski başkan, rakip kulüp yöneticilerinin ağırlanmasının Amedspor’da bir gelenek olduğunu belirtti. Irkçı söylemlerde bulunanlar hariç tüm takımların kentte en iyi şekilde karşılandığını ifade etti.

HAKEM TEPKİSİ

Baysal, Amedspor’un sık sık hakem yönetimlerinden mağdur olduğunu hatırlatarak, Erokspor cephesinin açıklamalarını “hazımsızlık ve art niyet” olarak değerlendirdi.

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre tüm yaşananlara rağmen Amedspor’un başarısına olan inancını koruduğunu söyleyen Baysal, Erokspor yönetiminden camiaya ve teknik heyete resmi bir özür beklediğini dile getirdi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ NE DEDİ?

Maç sonu Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü, “Burası da Türkiye'nin bir parçası. Burada yaşayanlar da Türk insanı. Buraya gelip o korkuyu yaşamasınlar. Amedspor kimseye korku vermesin” diye konuştu.

"BURADA YAŞAYANLAR DA TÜRK İNSANI"

İşte Osman Özköylü'nün gündem olan açıklaması:

Ben duygusal bakarım penaltı değil derim. Çok basit bir temas var, çok ufak bir temas var. Oyuncu kendini çok abartıyor ve Ümit Hoca penaltıya hükmetti. O bunun takdirdir ama ben işin duygusal tarafına baktığınız zaman ben penaltı olmadığını düşünüyorum.

Oyun içerisinde de Ümit Hoca'nın maalesef takdir haklarını çokça Amedspor lehine kullandığını düşünüyorum.

Lütfen rica ediyorum hakemlerden buraya geldikleri zaman korkmasınlar. Burası da Türkiye'nin bir parçası. Burada yaşayanlar da Türk insanı.

Buraya gelip o korkuyu yaşamasınlar. Amedspor kimseye korku vermesin. Lütfen hakemlerden bunu rica ediyorum.