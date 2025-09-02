Altınordu'da kriz: Mehmet Özkan masadan kalktı

Altınordu'da kriz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki farklı yatırımcıyla masaya oturan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan Özkan, mali şartlarda anlaşma sağladığı bir isimle son anda yollarını ayırdı. Nedeni ise kulübün isminin değiştirilmek istenmesi oldu.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yatırımcı adayıyla tüm finansal koşullarda el sıkışan Başkan Özkan, isim değişikliği talebiyle karşılaşınca anlaşmadan vazgeçti. Özkan’ın bu konuda kesin tavır sergilediği ve Altınordu’nun tarihi kimliğine zarar verecek hiçbir adıma izin vermeyeceği belirtildi.

2012 yılında kulübün şirketleşmesiyle futbolun patronu haline gelen Özkan, daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini “yediemin” olarak tanımlamış ve 101 yıllık kulübün kendisine emanet edildiğini vurgulamıştı. Özkan, “Yaş 70, enerji azaldı, dikkat dağıldı” diyerek emekliye ayrılma kararı aldığını ve emaneti sahibine iade etmek istediğini duyurmuştu.

YÖNETİM HAZIRLIKSIZ

Altınordu Spor Kulübü yönetimi ise futbol şubesini devralmak için henüz hazırlıklı olmadıklarını açıkladı. Başkan Özkan’ın emeklilik kararı sonrası futbolun yeniden camiaya devredilmesi planlanırken, altyapı ve tesislerin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Özkan’ın Torbalı’daki tesisleri kamp merkezi olarak değerlendirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

2012'DE DEVRALDI

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu’yu 2012’de devralarak şirketleştirmiş, altyapıya yaptığı yatırımlarla kulübü Türkiye’nin en üretken futbol akademilerinden biri haline getirmişti. Bugüne kadar milli takımlara birçok oyuncu kazandıran Altınordu’nun geleceği, kulübün ismi ve vizyonu etrafında şekillenen bu son krizle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.