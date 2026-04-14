Altay'da gözler 40 yaşındaki santrforda: Beraberlik bile yarıyor
3. Lig'de Afyonspor ile küme kalma maçına çıkacak olan Altay'da gözler 40 yaşındaki forvet Deniz Kadah'a çevrildi. Altay'ın kümede kalması için beraberlik yetiyor.
3. Lig 4. Grup'ta sezonun son maçında cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma mücadelesine çıkacak Altay'da gözler santrfor Deniz Kadah'a çevrildi.
BERABERLİK YARIYOR
Kendisi gibi final niteliğinde maç oynayacak düşme hattındaki rakibiyle berabere kalması halinde bile lige tutunacak siyah-beyazlılarda Deniz Kadah, bu sezon ilk golünü atarak takımının kümede kalmasına katkı sağlamak istiyor.
10 MAÇTA OYNADI
Ligin ilk yarısında lisans sorunu nedeniyle forma giyemeyen 40 yaşındaki golcü, ikinci devrede 10 karşılaşmada görev yaptı. Üç kez ilk 11'de yer alan Deniz, toplam 413 dakika oyunda kaldı. Altay formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 3 ve kupada 1 gol kaydeden Deniz Kadah, 3'üncü Lig'de ilk kez fileleri sarsmak istiyor. (DHA)