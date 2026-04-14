Galatasaray maçı öncesi tepki çeken karar: Yine aynısını yaptılar

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi biletler satışa sunuldu. Ancak biletler için belirlenen fiyatlar taraftarların tepkisini çekti. Gençlerbirliği, 4 büyüklere uyguladığı fiyat politikası nedeniyle daha önce de tepki çekmişti.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Kritik müsabaka öncesi Başkent ekibi biletleri satışa sundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Gençlerbirliği taraftarına sunulan biletlerin fiyatı en düşük 4 bin en yüksek ise 10 bin lira olarak belirlendi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ 5 BİN 200 TL

Galatasaray taraftarının maçı takip edeceği deplasman tribünü için ise biletler 5 bin 200 liradan satışa sunuldu.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak müsabaka biletleri için belirlenen fiyatlar yüksek bulundu. Taraftarlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. Başkent ekibi, 4 büyüklere uyguladığı fiyat politikası nedeniyle daha önce de tepki çekmişti.

BAŞKAN ARDA ÇAKMAK DUYURMUŞTU

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak konuya dair daha önce yaptığı açıklamada “Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk 2 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk 2 takım belli oldu
TFF'den skandal Burak Yılmaz kararı
TFF'den skandal Burak Yılmaz kararı
TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar
TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar