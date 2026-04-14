Galatasaray maçı öncesi tepki çeken karar: Yine aynısını yaptılar

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Kritik müsabaka öncesi Başkent ekibi biletleri satışa sundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Gençlerbirliği taraftarına sunulan biletlerin fiyatı en düşük 4 bin en yüksek ise 10 bin lira olarak belirlendi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ 5 BİN 200 TL

Galatasaray taraftarının maçı takip edeceği deplasman tribünü için ise biletler 5 bin 200 liradan satışa sunuldu.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak müsabaka biletleri için belirlenen fiyatlar yüksek bulundu. Taraftarlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. Başkent ekibi, 4 büyüklere uyguladığı fiyat politikası nedeniyle daha önce de tepki çekmişti.

BAŞKAN ARDA ÇAKMAK DUYURMUŞTU

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak konuya dair daha önce yaptığı açıklamada “Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak” demişti.