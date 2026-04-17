Altay 112 yıllık tarihinin en önemli maçında: Olmak ya da olmamak

TFF 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, son hafta maçında Afyonspor ile karşılaşacak. Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birisi olan Altay, sahadan 1 puanla ayrılması halinde ligde kalacak. Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.