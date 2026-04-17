Altay 112 yıllık tarihinin en önemli maçında: Olmak ya da olmamak

TFF 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, son hafta maçında Afyonspor ile karşılaşacak. Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birisi olan Altay, sahadan 1 puanla ayrılması halinde ligde kalacak. Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.

İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay, yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup son hafta mücadelesinde evinde Afyonspor karşısında kümede kalma mücadelesine çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.

BİLETLER 10 TL

Müsabakanın biletleri 10 TL'den satışa sunuldu. Grupta düşme hattının 2 puan ve bir basamak üzerinde yer alan 25 puanlı Altay, 22 puanı bulunan Afyonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde lige tutunacak.

YENİLİRSE TARİHİNDE İLKİ YAŞAYACAK

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Afyonspor'a 2 gol farkla yenilmesi halinde tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Grupta Altay'ın bir basamak altındaki 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK, deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenemezse; Altay evinde Afyonspor'a tek golle farkla kaybetse bile genel averajla kümede kalacak.
Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

