Alperen Şengün'ün çabası yetmedi

Denver Nuggets ile karşılaşan Houston Rockets 112-109'luk skorla mağlup oldu. Alperen Şengün maçta 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Dnever Nuggets rakibini 112-109'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

NIKOLA JOKIC'TEN 34 SAYI

Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN ÇABASI YETMEDİ

Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün maçta 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.

İKİNCİ MAĞLUBİYET

Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

