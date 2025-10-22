Alperen Şengün 39 sayı attı kariyer rekorunu kırdı: NBA'de çılgın maç

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çılgın bir maçla başladı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda son şampiyon Oklahoma City Tunder'la karşılaştı.

İki kez uzatmaya giden çılgın maçta Alperen Şengün'ün 39 sayısı takımına galibiyeti getirmeye yetmedi. Thunder, maçı 125-124 kazandı.

Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekorunu da kırdı.

Konuk ekipte ilk resmi maçına çıkan Kevin Durant, 23 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson ise 18 sayı, 5 asistle oynadı.

Alperen Şengün sözünü tuttu: 700 bin lira saydı

Thunder'da geçen yıl normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

WARRIORS LAKERS'I DEVİRDİ

Açılış günündeki diğer maçta ise Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup etti.

Warriors'ta Jimmy Butler 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Stephen Curry 23 sayı, 4 asist kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta ise Luka Doncic'in 43 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve Austin Reaves'in 26 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.