Almanya'da Galatasaray depremi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1’lik ağır yenilgiyle başlayan Galatasaray, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da sert eleştirilerin hedefi oldu.
Özellikle Alman medyası, Frankfurt’un galibiyetini överken sarı-kırmızılıların performansını yerden yere vurdu.

Maçın ardından Almanya’nın önde gelen spor yayın organları Galatasaray’ın dağınık görüntüsünü manşetlerine taşıdı.

Galatasaray'ın 5-1'lik farklı yenilgisi Almanya'da deprem etkisi yarattı.

İŞTE MANŞETLER:

DAZN: İkna edici zafer ve lig liderliği: Öfkeli Eintracht, Galatasaray'ı devirdi.

Sportschau: “Eintracht, Galatasaray'ın zayıflığından acımasızca yararlandı.

T-Online: “Frankfurt'ta coşku: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan fiyasko yaşadı.

WEB: Güçlü Eintracht, Galatasaray'ı ezdi.

Sky Sport: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı net bir şekilde yendi.

BILD: Eintracht, muhteşem bir performansla Galatasaray'ı sahadan süpürdü: 5-1.

DİKKAT ÇEKEN SANE YORUMU:

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın daha önce Leroy Sane hakkında yaptığı tartışmalı yorum da yeniden gündeme geldi. Sueddeutsche Zeitung, Nagelsmann’ın şu sözlerini hatırlattı:

Leroy artık Bundesliga’dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor.

Daha fazla öne çıkmalı.

Gazete, Frankfurt karşısındaki performansın bu değerlendirmeyi doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

