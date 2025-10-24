Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Eintracht Frankfurt’lu Michy Batshuayi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kedisinin trafik kazası geçirdiğini ve acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Batshuayi, "Frankfurt’ta yaşıyorum. Kedim bir araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Ameliyat olması gerek ama çok zayıf. Başka bir kediden kan alması onun için tek şans" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 5 KİLO OLMALI"

Yıldız futbolcu, bağışta bulunabilecek kediler için "Sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında" olması gerektiğini belirtti.

Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyayı harekete geçirdi

Eintracht Frankfurt Kulübü, oyuncusunun paylaşımını resmi hesabından yeniden paylaşarak, Frankfurt ve çevresinde yaşayan kedi sahiplerine çağrıda bulundu.

Batshuayi Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor

Futbolcular ve veteriner klinikleri de Batshuayi’ye ulaşarak yardım teklifinde bulundu. Kedilerde insanlar gibi A, B ve AB kan grupları bulunduğu, uygun donör bulunmasının zaman zaman zor olabildiği açıklandı.

Batshuayi’nin paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Taraftarlar ve hayvanseverler, oyuncuya destek mesajları gönderdi. Alman futbolu yıldız oyuncunun kedisi için adeta seferberlik ilan etti.