Türk oyuncu 17 gol attı: Almanya'da 66-0 biten çılgın maç

Almanya'nın Hamburg bölgesindeki amatör lig maçında Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında oynanan maçta Moorburg'u ağırladı.

Mesopotamien 2, maça 7 kişi çıkan rakibi Moorgurg'u 66-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Rakibini 66-0 yenen Mesopotamien 2'nin kadrosu

ÖMER YILDIRIM MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibinde Türk stoper Ömer Yıldırım, 17 gol atarak maça damga vurmayı başardı.

Ömer Yıldırım'ın dışında Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorgburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

LİGİN LİDERİ MESOPOTAMIEN 2

Bu sonuçla Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı.

Moorburg ise puansız şekilde son sırada kaldı.