Ali Koç'un ilk tercihiydi: Fenerbahçe'yi reddetti
Teknik direktörlük için Ali Koç'un ilk adayı olan Luciano Spalletti, teklifi reddetti.
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de yönetim kurulu, 4 Eylül Perşembe günü bir araya geldi.
LUCIANO SPALLETTI İLK ADAY OLDU
Yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, adaylara dair bilgilendirmede bulundu. Devin Özek’in sunumu sonrası Başkan Ali Koç’un ilk adayı Luciano Spalletti olarak belirlendi.
TEKLİFİ REDDETTİ
Luciano Spalletti ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt geldi. TRT Spor’da yer alan habere göre Spalletti, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek teklifi reddetti.
TERZIC VE TEDESCO’NUN İSİMLERİ ÖNE ÇIKTI
Spalletti’nin cevabı sonrası Edin Terzic ve Domenico Tedesco’nun isimleri öne çıktı. Yönetim Kurulu’nun bir kısmı ise İsmail Kartal’ı istiyor.
Kaynak:TRT Spor