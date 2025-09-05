Ali Koç'un ilk tercihiydi: Fenerbahçe'yi reddetti

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de yönetim kurulu, 4 Eylül Perşembe günü bir araya geldi.

LUCIANO SPALLETTI İLK ADAY OLDU

Yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, adaylara dair bilgilendirmede bulundu. Devin Özek’in sunumu sonrası Başkan Ali Koç’un ilk adayı Luciano Spalletti olarak belirlendi.

Luciano Spalletti

TEKLİFİ REDDETTİ

Luciano Spalletti ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt geldi. TRT Spor’da yer alan habere göre Spalletti, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek teklifi reddetti.

TERZIC VE TEDESCO’NUN İSİMLERİ ÖNE ÇIKTI

Spalletti’nin cevabı sonrası Edin Terzic ve Domenico Tedesco’nun isimleri öne çıktı. Yönetim Kurulu’nun bir kısmı ise İsmail Kartal’ı istiyor.