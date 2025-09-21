Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasına saatler kala çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Başkan Ali Koç'un seçimi kazanacağı düşüncesiyle daha önceden Real Madrid forması giyen David Alaba için girişimlere başladığı ileri sürüldü.
Fotomaç'ın Fichajes'e dayandırdığı haberine göre, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi biten Alaba'yla yollar ayrılacak.
Serbest kalacak olan Avusturyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği haberde yer aldı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
32 yaşındaki futbolcu stoper, ön libero ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor.
Real Madrid kadrosunda yer bulamayan Alaba'nın da teklifi sıcak baktığı belirtildi.
Alaba, 2010-2021 yılları arasında Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giymiş, 2021'de de Real Madrid'e transfer olmuştu.
Kaynak:Fotomaç