Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile

Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimi kazanacağı düşüncesiyle ara transfer için ilk hedefini belirlediği, Real Madrid'in yıldızı için girişimlere de önceden başladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasına saatler kala çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Başkan Ali Koç'un seçimi kazanacağı düşüncesiyle daha önceden Real Madrid forması giyen David Alaba için girişimlere başladığı ileri sürüldü.

Fotomaç'ın Fichajes'e dayandırdığı haberine göre, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi biten Alaba'yla yollar ayrılacak.

Serbest kalacak olan Avusturyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği haberde yer aldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

32 yaşındaki futbolcu stoper, ön libero ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor.

Real Madrid kadrosunda yer bulamayan Alaba'nın da teklifi sıcak baktığı belirtildi.

Alaba, 2010-2021 yılları arasında Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giymiş, 2021'de de Real Madrid'e transfer olmuştu.

Ali Koç oyunu kullandıAli Koç oyunu kullandı

Kaynak:Fotomaç

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi