Ali Koç'u ikna etti: Teknik direktör adayı belli oldu

Yayınlanma:
Teknik direktör çalışmaları için bir sunum yapan Devin Özek, Ali Koç'u Domenico Tedesco için ikna etti.

Jose Mourinho ile yolların ayrılması ile birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe henüz istediği sonuca ulaşamadı.

Yabancı teknik direktör getirmek isteyen sarı-lacivertlilere, Ange Postecoglou ve Luciano Spalletti olumsuz yanıt geldi.

DEVİN ÖZEK SUNUM YAPTI

Yusuf Kenan Çalık’ın haberine göre; yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, yönetim kuruluna bir sunum yaptı.

domenico-tedesco.webp
Fenerbahçe'de hedef Domenico Tedesco

ALİ KOÇ İKNA EDİLDİ

Devin Özek sunumunda teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco’yu önerdi. Yapılan sunum sonucunda Ali Koç’un Tedesco ismine ikna olduğu kaydedildi.

Yusuf Kenan Çalık açıklamasında “Dün Devin Özek, Tedesco konusunda bir sunum yaptı. Tedesco'nun çok çok iyi bir teknik direktör olduğuna ikna etmiş” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

