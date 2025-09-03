Ali Koç'tan sürpriz hamle: Fenerbahçe'ye Manisalı hoca

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yanı sıra yabancı teknik adam isimleri de ortaya atılmıştı.

Ancak başkan Ali Koç'un sürpriz hamlesi ortaya çıktı. İddiaya göre gündeme gelen son isim Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou oldu.

AİLESİ MANİSA KÖKENLİ

Tottenham Hotspur'la UEFA Avrupa Ligi'nin kazanan Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun Premier Lig'de başarılı olmadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.

Avustralyalı teknik adam Yunan asıllı. Daha önceki bir röportajında "Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var. Soyadımız da bunu açıkça gösteriyor. Ayrıca eşim Türk dizilerine bayılıyor. İzlediği tek şey o diyebilirim. Türkçesi de çok iyi. Kendisi Yunan asıllı ama böyle bir bağ var" demişti.

POSTECOGLOU KİMDİR?

1923'de Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinden göçen ailenin çocuğu olarak 27 Ağustos 1965'de Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde doğdu.

Nea Filadelfia "Yeni Manisa" anlamına geliyor ve Manisa'dan göç eden ailelerin kurduğu bir bölge.

Yunanistan'da 1967'deki askeri darbenin ardından babası Dimitris'in işleri bozulunca Ange 5 yaşındayken Avustralya'ya yerleşmişler.

Postecoglou'nun futbola adımını Melbourne'un Yunan topluluğunun ağırlıkta olduğu South Melbourne Hellas'da defans oyuncusu olarak attı.

1984'ten 1993'e kadar futbol oynadı. Teknik direktörlüğe, kulübü South Melbourne'de başlayan Postecoglou, burada gösterdiği başarılı performansının ardından sırasıyla Avustralya U20 ve U17 takımını 2001'den 2005'e kadar yönetti.

Sonrasında Avustralya ekipleri Panachaiki, Whittlesea Zebras, Brisbane Roar ve Melbourne'de teknik direktörlük yapan Postecoglou, 2013'de Avustralya Milli Takımı'nın başına geçti.

Milli takımı, 2015 AFC Asya Kupası'nda zafere taşıyarak daha yerel düzeyde olan OFC Erkekler Uluslar Kupası'nın ardından ülkenin ilk büyük uluslararası kupasını kazandı.

Postecoglou'nun uluslararası başarısı yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekti ve Japonya'nın J1 Ligi'nde Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü olarak gitmesine yol açtı. 2019'da Japon ekibini 15 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı.

2021'de İskoçya'nın Celtic takımının başına geçti. 2 İskoçya Premiership, 2 İskoçya Lig Kupası ve 1 İskoçya Kupa'sını müzesine götürdü.

Daha sonra Premier Lig'den Tottenham'ın başına geçti. Tottenham'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra görevinden ayrıldı.