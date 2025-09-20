Ali Koç'tan Sadettin Saran'a korku cevabı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine saatler kala Ali Koç - Sadettin Saran arasındaki açıklamalar devam ediyor.

Now Spor'da yayınlanan programa katılan Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaptığı "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor, biz şimdi gereken şeyleri söyleyeceğiz. Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi." açıklamalarına yanıt verdi.

''Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir''

''KORKUYLA ALAKASI YOK''

Ali Koç açıklamasında, "Bu sözlerinden haberim var. 'Karakterinden, prensiplerinden taviz verdi' sözü büyük bir iddia. Bahis işinde yanıltıcı, eksik bir bilgi verdim mi? Ben ne konuda korkmuş olabilirim ki! Ben doğrusunu söylemek gerekirse gelip bir şeyler demesini bekledim, gelmedi. Belki çok uzun sürdüğü için, tribünler boşalmaya başladığı için cevap vermedi. Doğru olan bu tip şeylere kürsüden cevap vermektir.

Ben korkma... Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam gibi hamasi laflar vardır ama itidalli bir insanım. Benim 7 senede gösterdiğim cesareti, duruşu çok kimsede görmedim. Korkuyla alakası yok. Benim hakkımda ağır şeyler söylediler.

Bugüne kadar medeni bir süreç götürdük ama ben karakterim ve prensibim icabı bunları söylüyorum. 'Kombineleri iptal ediyor' dedi, 200 bin küsür kombine satmışız, 9 kombine iptal etmişiz sadece. Sosyal medyadan algılarla genelde insanlar doğru mu değil mi diye incelemeden algılara kapılabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan sözler şu şekilde: