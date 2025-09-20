Ali Koç'tan Sadettin Saran'a korku cevabı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimine saatler kala Ali Koç - Sadettin Saran arasındaki açıklamalar devam ediyor.
Now Spor'da yayınlanan programa katılan Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaptığı "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor, biz şimdi gereken şeyleri söyleyeceğiz. Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi." açıklamalarına yanıt verdi.
''Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir''
''KORKUYLA ALAKASI YOK''
Ali Koç açıklamasında, "Bu sözlerinden haberim var. 'Karakterinden, prensiplerinden taviz verdi' sözü büyük bir iddia. Bahis işinde yanıltıcı, eksik bir bilgi verdim mi? Ben ne konuda korkmuş olabilirim ki! Ben doğrusunu söylemek gerekirse gelip bir şeyler demesini bekledim, gelmedi. Belki çok uzun sürdüğü için, tribünler boşalmaya başladığı için cevap vermedi. Doğru olan bu tip şeylere kürsüden cevap vermektir.
Ben korkma... Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam gibi hamasi laflar vardır ama itidalli bir insanım. Benim 7 senede gösterdiğim cesareti, duruşu çok kimsede görmedim. Korkuyla alakası yok. Benim hakkımda ağır şeyler söylediler.
Bugüne kadar medeni bir süreç götürdük ama ben karakterim ve prensibim icabı bunları söylüyorum. 'Kombineleri iptal ediyor' dedi, 200 bin küsür kombine satmışız, 9 kombine iptal etmişiz sadece. Sosyal medyadan algılarla genelde insanlar doğru mu değil mi diye incelemeden algılara kapılabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan sözler şu şekilde:
"Kim seçilirse seçilsin inşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Kim başkan olacaksa da camianın tez zamanda başkanın etrafında birleşmesi gerekir. Camia gücü için buna ihtiyacımız var. Lehte aleyhte olan herkes Fenerbahçe'nin birliğinden bahsetti. İnşallah kenetlenir, camia gücünü inşa ederiz."
"Katılımı düşük buldum, 6 bin civarıydı. İbralar, 3 madde var onların oylanması. Genelde yüzde 75 katılım olur. Aidat ödeyenleri hesaba katınca 39 bine falan tekabul ediyor.
Diyelim ki 30-35-40 bin kişi katıldı seçime, en önemli maddeleri 6 bin kişinin olduğu günde oyladık. Bu Fenerbahçe'nin geleceği için çok çok önemli seçim. Onarımı bitirdik, atılım dönemine girdik. Yarın üyelerimizin seçim yapması gerekir.
En zor ama en sessiz mücadelemiz mali bağımsızlık mücadelesiydi. Bugün başkan olmak kolay. Yarın kimin seçileceği, 7 yıl verilen emek, ekilen tohumların meyvesini toplamak mı, atılım dönemindeki tesisleşmenin layıkıyla yapılması mı yoksa yepyeni bir sayfa açıp serüvene girmek mi bunun kararını verecek Fenerbahçeliler.
Katılımı özellikle rica ediyorum. Lehimize olan birçok insan Ali Koç kazanır diye gelmemişler. Yarın geleceklerini söylediler. Bugünkü tablo aslında çok hoş değildi. Bugün yaşananlar, üyeler üzerinde olumsuz etki yapmış. Buna da sevindim, bu da bize yaradı diyebiliriz."
"Biz 7/24 çalıştık. İş mesailerimizden kulübe harcadık, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Fenerbahçe'ye verdik. Sağlığımızı riske ettik. Lafını bile etmedik. Futbol amiral gemisidir, şampiyon olunmuyor diye bütün yapılanları görmüyorsa büyük bir vefasızlıktır. Yaşanan bazı şeyleri hak etmedik. Camia olarak bu şekilde devam edersek ileride çok başkan, çok yönetici yeriz."
"Buna ben çok üzüldüm. Sanki bu madde, bizim için yapılmış bir madde değil. Aziz Başkan döneminde konmuş, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024'ün tüm gündem maddelerinde var. Birdenbire bu maddeler sorgulanır hale geldi. Bu maddeler Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu sağlamadan kararlar almasına imkan sağlayan maddeler.
O da kendi elini kolunu bağladı. 2013'ten beri oylanan ve hep geçen bu maddeler, bundan sonra devamlı genel kurula başvurmanız gereken ortama geldi. 3-5 bin kişiden bahsetmiyoruz, 60 bin üyesi olan bir kulüpten bahsediyoruz. İnanamadım, kendisini de aradım. Benden çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bu tutumu, stadyumda olmayan kongre üyelerimizin takdirine bırakıyorum."
"Sayın Saran 'Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musun, taraftarı sürekli suçladınız. Teknik direktör sürekli değiştiriyor, son günlerde alelacele transferler getirdiniz. Yapı yapı diyerek hocalarınızı, takımınızı şampiyon olamayacağına inandınız.' diyor, olacak gibi değil.
'O zaman şampiyon olabilir miyiz? Hayır, Fenerbahçe'ye rahat yok.' deyip yapıya giriyor. 'Alanya maçında tiyatro sergilendi. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Fenerbahçe karşıya yapılan bu operasyonlar haftalık gündem değil, yıllardır süregelen sistematik bir anlayışın sonucudur' diyor. Hayda! Yapı var mı yok mu Sadettin Bey!"