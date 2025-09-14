Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı

Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı

Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe'deki Olağanüstü Genel Kurul'da Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 20-21 Eylül tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek. Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp’in yarışacağı seçim öncesi çalışmalar devam ediyor.

Seçim öncesi HT Spor’a röportaj veren Fenerbahçe eski başkan vekili Abdullah Kiğılı, "Eylül'de 3 aday var nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçimi" sorusuna yanıt verdi.

“1 TANE İNSAN VAR O DA ALİ KOÇ”

Ali Koç’u destekleyeceğini ifade eden Abdullah Kiğılı, “1 tane insan var o da Ali Koç! Yok başka! Ya kolay değil kardeşim. Bu zamanda para vermek kolay mı Allah aşkınıza ya” sözlerini sarf etti.

abdullah-kigili.jpg
Abdullah Kiğılı

"KAYBEDEN BEN DEĞİLİM AZİZ YILDIRIM"

Aziz Yıldırım ile arasının bozulduğunu da belirten Abdullah Kiğılı, "Aziz Yıldırım Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün" dedi.

YÖNETİM KURULUNA GİRECEK

Seçimi Ali Koç’un kazanması halinde Abdullah Kiğılı’nın da Fenerbahçe Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na getirileceği iddia ediliyor.

