Ali Koç sustu sustu tek seferde İngiltere'yi karıştırdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mourinho'yu neden gönderdiklerine dair yaptığı açıklama İngiltere'de geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam eden Ali Koç, dün gerçekleştirilen buluşmada Jose Mourinho’ya dair konuşmuştu.

“EZİP GEÇMEMİZ GEREKİYOR

Portekizli teknik adamla yolların ayrılmasına ilk kez konuşan Ali Koç, "Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etmişti.

İNGİLTERE’DE GÜNDEM OLDU

Ali Koç’un Jose Mourinho’ya dair yaptığı bu açıklama İngiltere’de geniş yankı buldu. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Metro, The Sun ve Mirror, Ali Koç’un açıklamalarına geniş yer ayırdı. Ali Koç’un “Acı bir ayrılık” sözlerine vurgu yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

