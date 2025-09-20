Ali Koç oylamadan istediğini aldı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul devam ediyor. Divan Kurulu Başkanı'nın seçilmesi ile başlayan kongre mali sunum ve üyelerin konuşması ila devam etti.

OYLAMAYA GEÇİLDİ

Zaman zaman Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında tartışmaların çıktığı kongrede son olarak mali ibra için oylamaya geçildi.

Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar

ALİ KOÇ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla Ali Koç yönetimi ibra edildi. Oylamanın ardından Ali Koç taraftarları yoğun tezahüratlarda bulundu. Statta, "Ali Koç burada dimdik ayakta" sloganları atıldı.

GÖZLER BAŞKANLIK SEÇİMİNE ÇEVRİLDİ

Artık Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. 21 Eylül Pazar günü (yarın) yapılacak seçim sonucunda Fenerbahçe'nin başkanı belli olacak.