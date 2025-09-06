Ali Koç ikna etti: Fenerbahçe'nin efsanesi geri dönüyor! Kendisi de açıkladı

Fenerbahçe'de kongre günü yaklaşırken Başkan Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda değişiklik yaparak ekibi genişletmeyi planlayan Koç, camiada uzun süre görev alan iş insanı Abdullah Kiğılı'ya teklif götürdü.

Abdullah Kiğılı

''FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş'NİN YÖNETİMİNE GİRİYORUM''

Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulunan Abdullah Kiğılı, Ali Koç'un kendisini aradığını ve yönetim kuruluna davet ettiğini ifade etti.

Kiğılı, "Başkan çok ısrar etti ancak yönetime girmeyi kabul etmedim. Çünkü yönetim kuruluna girersem işimi gücümü bırakmam lazım. Ben işime çok düşkünüm ve şu anda bunu yapamam ama Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin yönetimine girmeyi kabul ettim. Yani efsane geri dönüyor. Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İLE KÜS OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım ile ilgili konuşan Kiğılı, "Ben Fenerbahçe aşığıyım. Ali Koç ile aynı yönetimde 4 yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı.

Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var? Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün, herkes kapısını çalıp fikrini sormalı." demişti.