Alaçam Bocce Takımı Türkiye'yi temsil edecek

Samsun Alaçam Bocce Takımı oyuncuları Umut Can İleri ve Yusuf Emre Boyun, 8-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek olan Çim Topu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

18-23 Şubat tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Çim Topu Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Alaçam Bocce Takımı oyuncuları Umut Can İleri ve Yusuf Emre Boyun, milli takıma seçildi. Oyuncular, 8-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek olan Çim Topu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

Sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Türkiye Şampiyonasına hazırlandık. Sporcularım Türkiye Şampiyonasında aldıkları başarılı derecelerden sonra Türk Milli takımı ile ülkemizi temsil etmeyi hak kazandı.

Avrupa Çim Topu Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Türk Milli takımının tamamını Alaçam Bocce takımı sporcularının oluşturması bizi gururlandırıyor. İmkanlarımız kısıtlıda olsa Alaçam’ın çocukları özverili çalışmalarının karşılığını aldıkları için çok mutluyuz.

Hedefimiz 8-14 Eylül de İngiltere’de yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Milli marşımızı kürsüde söylemek olacak. Sporcularımla gurur duyuyorum. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

