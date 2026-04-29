Al Nassr 2 golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Al Nassr ve Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 30. haftasında karşı karşıya geldi.

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, Al Nassr'ın 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Kingsley Coman attı.

Cristiano Ronaldo, attığı gol ile birlikte bu sezonki 25. golünü attı.

AL NASSR GERİ SAYIMA GEÇTİ

Sarı-mavili ekip, bu sonuçla galibiyet serisini 16'ya çıkardı.

Puanını 79 yapan Al Nassr, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti.

Al Ahli ise 66 puanla 3. sırada kaldı.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Al Ahli forması giyen Merih Demiral ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

