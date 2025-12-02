AKP'den bahis skandalı için yeni açıklama: Ömer Çelik canlı yayında duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Çelik, gelen soru üzerine devam eden bahis soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı tebrik eden Ömer Çelik, soruşturmanın devam edeceğini dile getirdi.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten utanç verici, Türkiye Futbol Federasyonu çok cesur bir adım attı. Tebrik ediyoruz onları sonuna kadar gitsinler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ivedilikle harekete geçti. Tüm kamu kurumlarından bilgi talep ediyor. Toplumun büyük bir kesimini mağdur eden bu kirliliği temizleme konusunda ciddi bir irade var. Biz de parti olarak destekliyoruz bu süreci. Tabi kim suçlu kim değil bunu biz bilemeyiz. Ama gördüğümüz çok yaygın bir hale gelmiş.

Başta futbol olmak üzere birleştirici değerlere zarar veren, şüphe uyandıran birçok kişinin de istismar ettiği bir şey, bunun üzerine sonuna kadar gidilecek. TFF’nin şuana kadar yaptığı açıklamalar cesur ve doğru açıklamalar. Başsavcılığın harekete geçmesi de bunu sonuca ulaştıracaktır.