Ahmet Ürkmezgil tüm masrafları üstlenecek: Serdal Adalı ile sözleşme imzaladı

Ahmet Ürkmezgil tüm masrafları üstlenecek: Serdal Adalı ile sözleşme imzaladı
Yayınlanma:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski yönetici Ahmet Ürkmezgil ile protokol imzaladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eski yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezgil ile Akaretler BJK Plaza C blokta atıl durumda olan yapının yenilenerek divan kurulu üyeleriyle, taraftarların hizmetine sunulması için protokol imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Adalı, aynı zamanda divan kurulu başkan adayı olan eski yönetici Ahmet Ürkmezgil'i konuk etti.

Başkan Adalı, yönetim kurulunun projesi olan yapının yenilenerek divan kurulu üyeleriyle, taraftarların hizmetine sunulması adına Ürkmezgil ile protokole imza attı.

İmzalanan protokol uyarınca Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulunun geliştirdiği proje kapsamında Akaretler BJK Plaza C bloktaki yapının ilk katının Süleyman Seba Müzesi, ikinci katının divan kurulu üyelerine özel lokal, üçüncü katının da Beşiktaşlılara hizmet verecek bir kafe olarak inşa edilmesi işlerini ve projenin tüm masraflarını üstlenecek.

Serdal Adalı, protokolün imzalanmasının ardından Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Ferhat Akbaş tarihe geçti: Japonya Hollanda'yı devirdi
Ferhat Akbaş tarihe geçti: Japonya Hollanda'yı devirdi
Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
Zehra Güneş'ten ABD açıklaması: İlkleri yaşamak istiyoruz
Zehra Güneş'ten ABD açıklaması: İlkleri yaşamak istiyoruz