Ahmet Kaya'dan 55 amatör spor kulübüne destek

Yayınlanma:
CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 55 amatör spor kulübünün lige katılım bedelini üstlendiklerini açıkladı.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçedeki 55 amatör spor kulübünün lige katılım bedellerini üstlendiklerini duyurdu.

Trabzon Amatör Spor Kulpleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ödül töreni ve gelecek sezon kura çekimine katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çok şükür sözümüzü tuttuk, mahcup olmadık. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde spor kulüplerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

AHMET KAYA'DAN AMATÖR KULÜPLERE DESTEK

Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 sezonunda başarılı olan takımların ödül töreni ve 2025-2026 sezonunun kura çekimi için düzenlenen programa Kaya’nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Derviş Köz, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ali Şükrü Beldüz, TÜFAD Başkanı Metin Bak, MHK Bölgesel Kurul Üyesi Hasan Emirzeoğlu, Saha Komiserleri Trabzon Şubesi Dernek Başkanı Turgay Kurt ve futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

1e74de17-0b4a-46b8-89d7-73c8038a638c-w.jpeg
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya

"55 KULÜBÜMÜZÜN LİGE KATILIM ÜCRETLERİNİ ÖDEDİK"

Trabzon’da yerel yönetimler olarak spor kulüplerine ve sporculara gereken desteği sağlama gayretinde olduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

  • "Bu yeni sezonun Trabzon’umuza, Trabzon futbolumuza, gençlerimize, kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Trabzon futbol konusunda sıkılı bir yumruk gibidir. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek Ortahisar Belediyesi olarak biz, gerekse futbol kulüplerimiz, bu birlikteliğin gücünden sonuna kadar faydalanıyoruz.
  • Elimizden geldiği kadar yerel yönetimler olarak kulüplerimize gerekli destekleri vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl yaptığımız bir toplantıda, lige katılım ücretleri konusunda bir katkı vereceğimizi burada size söz vermiştik. Ve çok şükür sözümüzü tuttuk.
  • Ortahisar Belediyesi olarak amatör liglerde mücadele eden 55 kulübümüzün lige katılım ücretlerini ödedik. Bugüne kadar hiç mahcup olmadık, inşallah Allah da mahcup etmez. Yapamayacağımız, tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Bundan sonra da imkânlarımız ölçüsünde spor kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

BAŞARILI OLAN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende bir önceki sezonda başarılı olan takımlara ödülleri verildi. Kaya, ilk olarak Trabzon Büyükşehir Başkan Vekili Faruk Kanca ve ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile birlikte 2024-2025 Sezonu 1. Küme Şampiyonu Erdemlispor A Takımı'na şampiyonluk kupasını verdi. Kaya, doğup büyüdüğü mahallenin de takımı olan 2. Küme B Grubu Birincisi Kaymaklıgücü’ne kupasını verdi; şampiyon takımları kutladı.

Kaynak:ANKA

