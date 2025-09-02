Ahmet Çakar Uğurcan Çakır başarısını açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan transfre dair yapılan açıklamada Uğurcan Çakır için 27.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray’ın Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katması bordo-mavili taraftarları kızdırırken Ahmet Çakar’dan ilginç bir çıkış geldi.

Uğurcan Çakır Galatasaray'a transfer oldu

“ERTUĞRUL DOĞAN İYİ İŞ YAPMIŞTIR”

Transferin Trabzonspor için iyi olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Evet Uğurcan'ın Ederson kadar kalitesi veya kariyeri yok ama Uğurcan belki de Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterecek. Başka bir seviyeye çıkacak. Bana Uğurcan mı, Ederson mu? Diye sorsalar ben Uğurcan derim çünkü daha genç ve yerli statüsünde oynuyor. Bu rakamlar ve paralar hakikaten akıl karı değil. 30 Singo, 30 Uğurcan'a verdiniz. Sen bu rakamları veriyorsan o zaman Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeni beklerim. Şu paraları Türkiye'de kolay kolay hiçbir iş adamı kazanamaz. Bence Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iyi iş yapmıştır” sözlerini sarf etti.