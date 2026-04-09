Ahmet Çakar TFF'de

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Merkezi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve VAR Direktörü Joao Capela, Ahmet Çakar’a eşlik etti.

Futbol teknolojisindeki son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulan deneyimli yorumcu, özellikle yarı otomatik ofsayt sistemi ile Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamalarında karar süreçlerinin büyük ölçüde teknolojik verilere dayandığını ifade etti.

‘’İNSAN MÜDAHALESİ MÜMKÜN DEĞİL’’

Ahmet Çakar, incelemelerinin sonucunda sistemin tamamen şeffaf ve teknoloji odaklı olduğunu, bu sistemde insan müdahalesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ahmet Çakar, ‘’MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve VAR Direktörü João Capela ile TFF VAR Merkezi’nde incelemelerde bulundum. Yarı otomatik ofsayt ve VAR süreçlerini yerinde gördüm. Sistem tamamen şeffaf ve teknoloji odaklı; insan müdahalesinin mümkün olmadığına bizzat şahit oldum’’ ifadelerini kullandı.