Ahmet Çakar: Galatasaray paramparça eder

Galatasaray, yeni sezona hızlı başladı.

Sarı kırmızılı takım ligde ilk 4 maçını kazanırken, 13 gol attı ve sadece 1 gol yedi.

Geçen sezonu şampiyon bitiren sarı kırmızılı takım, yeni sezonda da 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, yeni transferleriyle de gücüne güç katınca sezonun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da sarı kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Çakar, A Spor Youtube kanalında katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre Galatasaray daha büyük transferler yaptı. Osimhen getirdi. Geçen sezon takım şampiyon olmuşsa aslan payı Osimnhen'in. Alman Milli Takımı'ndan iki tane oyuncu aldılar. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan... Bunlar çok önemli oyuncular. Ortalamalarına yaklaştıklarını düşündüğünde Galatasaray, paramparça eder."