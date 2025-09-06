Ahmet Çakar: Galatasaray paramparça eder

Ahmet Çakar: Galatasaray paramparça eder
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray, yeni sezona hızlı başladı.

Sarı kırmızılı takım ligde ilk 4 maçını kazanırken, 13 gol attı ve sadece 1 gol yedi.

Geçen sezonu şampiyon bitiren sarı kırmızılı takım, yeni sezonda da 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, yeni transferleriyle de gücüne güç katınca sezonun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da sarı kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Çakar, A Spor Youtube kanalında katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre Galatasaray daha büyük transferler yaptı. Osimhen getirdi. Geçen sezon takım şampiyon olmuşsa aslan payı Osimnhen'in. Alman Milli Takımı'ndan iki tane oyuncu aldılar. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan... Bunlar çok önemli oyuncular. Ortalamalarına yaklaştıklarını düşündüğünde Galatasaray, paramparça eder."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı
Milli maç öncesi imzalar atıldı: TFF İspanya ile anlaştı