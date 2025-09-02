Ahmet Çakar Fenerbahçe teknik direktörü olması gereken ismi açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakar, Sabah'taki haberez göre Fenerbahçe'de teknik direktör olması gereken ismi de söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Sorulması gereken sorular var. Kerem, Asensio ve Ederson… 20 gün sonra seçim var. Ya Ali Koç kaybederse ne olacak? Bana göre İsmail Kartal doğru isim. En azından geçiş dönemi için. Kimse Kartal'a laf etmesin. İsmail Kartal'ı İsmail Kartal yapan F.Bahçe'dir. Çağrılırsa dönmek zorundadır. Bunda en ufak bir yanlış yoktur."

"SERGEN YALÇIN HAKLI"

Ahmet Çakar, Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'la ilgili de şöyle konuştu:

"Sergen Yalçın yaşamı boyunca politika yapmamış, içinden geçeni olduğu gibi söyleyen bir adam. Beşiktaş kulübünün kadrosu belki 1-2 oyuncu dışında vasat bir Anadolu takımı kadrosu kadar. Takviye şart, üstelik bu takviyeler sırf takviye olsun diye yapılamayacak transferler olmadı. Sergen Yalçın karamsar bir tablo çizdi çünkü haklı. Bu kadroya transfer yapılmadığı takdirde bırakın şampiyonluğu ya da ikinciliği, ilk 3'e girmesi bile çok zor."

Kaynak:Sabah

