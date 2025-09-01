Ahmet Çakar bombaladı: Kerem sen adam değilsin! Çakal Mourinho

Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı.

İstanbul’a indikten sonra açıklamalar yapan Kerem, 'Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü Fenerbahçe'ye geldim' ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR’DAN FLAŞ SÖZLER

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Kerem Aktürkoğlu’nun bu sözlerini eleştirdi.

Milli futbolcuya sert sözler kullanan Çakar, ''Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Makul. Kabul görür. Fenerbahçe’me döndüm kabul görür. Fakat Türkiye’nin en şerefli kulübüne dersen, ne çıkar ortaya biliyor musun? Şunu desen anlarım. Türkiye’nin en şerefli kulüplerinden biridir desen anlarım. Bu lafı dedin mi kendini rezil ettin.

Galatasaray’ın ekmeğini yemiş. Suyunu içmiş. Üstelik Galatasaray’ın himmetiyle UEFA Avrupa Ligi’nde oynama hakkın varken sen bu lafı dersen sen adam değilsin kardeşim. Kızmayacaksın. Bazı şeylerde büyük sporculuk yaptın. Golü attın Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden eledin. Başımın üzerindesin. Küçükken Fener’liydim dedin. Buna da saygı duyuyorum. Ama şu lafı dedikten sonra adama bu lafı yedirirler'' ifadelerini kullandı.

‘’MOURINHO ADAM DEĞİLMİŞ’’

Sabah’ta yayınlanan köşe yazısında Jose Mourinho ile ilgili flaş ifadeler kullanan Çakar, ''Önce şunu söyleyelim; Jose Mourinho adam değilmiş, pedagojik formasyonu, takım üzerindeki etkisi ve hatta hocalığı bile bitmiş bir adammış… Nasıl böyle iddialı konuşuyoruz, cevabı çok basit… Tüm oyuncuların yüzüne adeta kan gelmiş. Kölelikten kurtulmuş çocukların rahatlığında, coşkusunda oynadılar.

Gelelim İrfan Can Kahveci'ye…. Çakal Mourinho çocuğun bir senesini yemiş. Onun kadar topun ayağına yakıştığı bir başka oyuncu yok. '' yorumunu yaptı.