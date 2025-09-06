Ağlaya ağlaya konuştu: Bugün ölmediysem daha ölmem

Filenin Sultanları, Japonya'yı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Maçtan sonra Gizem Örge gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, büyük bir başarıya imza attı ve FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Millilerimizin tarihinde ilk kez finale yükselmeleri büyük coşku yaratırken, yıldız liberomuz Gizem Örge gözyaşlarını tutamadı.

Melissa Vargas'a sarılarak ağlayan Gizem Örge, "Bugün ölmediysem, daha ölmem. Tarih yazmanın gerginliğini attık. Yarın finali keyif alarak oynayacağız.Takımımla gurur duyuyorum. Kazanmayı bilmek gerçekten önemli, her bir parçasıyla gurur duyuyorum" dedi.

Kaptan Eda Erdem, "Kızlar bütün yaz çalıştılar. Dünya Şampiyonası'na farklı bir kafa yapısıyla geldik. Bizi diri tutan da bu. Herkes birbirine yardım ediyor. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Bu kızlar bir harika" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt ise; "Finalde kim gelirse gelsin, biz modumuzu yakaladık. Finalde de yenemeyeceğimiz takım yok. Az kalsın stresten bayılıyordum" diye konuştu.

Cansu Özbay da maç sonunda "Bize inanmayan çok insan olduğunu biliyorum ama bizi her zaman destekleyen insanlar için altın madalyayı kazanmak için terimizin son damlasına kadar savaşacağız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

