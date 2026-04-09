Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Adana Şubesi'ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat, Galatasaray ya da federasyon başkanlığını düşünmediğini söyledi.

''BAŞKANLIK DÜŞÜNMÜYORUM''

Polat, “Galatasaray Kulübü’ne 11 sene hizmet ettim, bu aslında çok uzun bir zaman. Galatasaray gibi bir takımda başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ya da başkanlık çok zor bir iş, işin sadece sportif ayakları yok; maddi, finansal boyutları, tesisler ve üyelerle ilgili yapılması gereken çok konu var. Galatasaray, 12 şubeden oluşan, oldukça geniş bir yelpazeye sahip ve yaklaşık 2 bin sporcusu olan bir kulüp. Kim başkan olursa olsun, destek ve yardım için elimden geleni yaparım ancak başkanlığı düşünmüyorum” diye konuştu.

''NETİCE İYİ AMA OYNADIĞIMIZ FUTBOLU YETERLİ BULMADIM''

Galatasaray’ın dün akşam erteleme maçında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansı yeterli bulmadığını dile getiren Polat, “Aldığımız netice iyi ama ben şahsen oynadığımız futbolu yeterli bulmadım. Daha iyi olmamız lazım. Tahmin ediyorum ki dalgalı bir dönemden geçti Galatasaray takımı. Hem Avrupa kupaları hem de birçok sakatlıklar, arka arkaya maçlar, üç günde bir maçlar takımı etkiledi. Onu biraz kaldıramadılar, bazı dengesizlikler oldu. Şu anda 6 maç var, rakiplerinden 4 puan önde ve bir averajla da bir puan sayarsak 5 puan önde. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesin kazanacağını düşünüyorum, hiç tereddüttüm yok. Galatasaray kazanınca, şampiyon olunca biz mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

''OKAN BURUK VE YÖNETİMİNİ BEĞENİYORUM''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetimini beğendiğini aktaran Polat, “Dursun Özbek seçildiği vakit, onla oturduğumda Okan Buruk’u çok istedim bu takıma. ‘Yeterli olur mu’ sorusunu bana sormuştu. Kişiliği ve efendiliğiyle onu her zaman takdir etmişimdir. Teknik direktörlüğe başladıktan sonra Akhisarspor gibi bir kulübü Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı. Başakşehir’i ise 4 büyükleri rağmen şampiyon yaptı. Büyük kulüpler arasında bu takımları şampiyon yapmak büyük bir başarı. Kendini nasıl kanıtlasın diye söylediğimiz aşamada, 3 şampiyonluk yaşattı kulübe son 6 hafta kala ise 4 puanla lider olarak götürüyor. Avrupa Ligi’nde beklenenler olmadı fakat, bu süreçte tecrübe gerekiyor, geçen seneye göre daha iyiyiz fakat merdivenleri teker teker çıkmak gerekiyor, bazen de şans faktörü önemli oluyor” ifadelerini kullandı. (DHA)