Adanaspor'luları ayağa kaldıran gelişme: Hacıosmanoğlu ile görüştü

Mali kriz ile boğuşan TFF 2. Lig ekibi Adanaspor'da taraftarlar, "Bu takıma kim sahip çıkacak?" sorusunu sormaya başladı.

Adanaspor'da gözler, Adana 01 FK ile önemli başarılara imza atan Menderes Kutlu'ya çevrildi.

HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Adanaspor'luları ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı.

Kutlu, Adanaspor dernek liderleri ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kutlu’nun hem Adana futbolundaki etkin gücü hem de Adanaspor taraftarı olması, turuncu-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Taraftarlar, Adana 01 FK'daki yönetim başarısını Adanaspor'a taşıyarak takımı ayağa kaldırabileceğine inanıyor.

RESMİ BİR HAMLE YOK

Yaşanan bu olay sonrası gözler her iki cepheye de çevrilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.

Menderes Kutlu cephesinden veya mevcut Adanaspor yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tarafların bir araya gelip gelmeyeceği ve konunun resmiyete döküleceği belirsizliğini koruyor.