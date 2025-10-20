Adana Demirspor'da kriz antrenmana yansıdı

Adana Demirspor’da ekonomik sıkıntılar giderek derinleşirken, kulüp içindeki gerginlik sahaya da yansıdı. Mavi - Lacivertli futbolcular, bugün yapılması planlanan antrenmana çıkmayarak kulüp yönetimine sessiz ama net bir mesaj verdi.

40 GOL YEDİLER

Zor günler geçiren Akdeniz ekibinde işler yolunda gitmiyor. Adana Demirspor, 1.Lig’de 10 haftada toplam 40 gol yedi. Sportif başarısızlıkla birlikte kulüpteki kriz de tırmanıyor.

KRİZ TIRMANIYOR

Geçtiğimiz sezondan bu yana maddi sorunlarla boğuşan Adana Demirspor, bu sezona büyük ölçüde altyapıdan A takıma yükseltilen oyuncularla başladı. Ancak kulüpte aylardır maaşların ödenmemesi ve personelin de benzer şekilde ödeme alamaması, futbolcuları harekete geçirdi.

Bugün tesislerde yapılması planlanan antrenman, oyuncuların protestosu nedeniyle gerçekleşmedi.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Antrenmanın iptal edilmesi, kulüp içindeki krizin boyutunu gözler önüne serdi. Oyuncuların bu kararı, hem yönetim hem de kamuoyuna yönelik bir uyarı niteliği olarak dikkat çekti. Taraftarlar ise yaşanan gelişmeler karşısında endişeli. Ligde zor günler geçiren Adana temsilcisinin geleceği belirsizliğini korurken, gözler şimdi yönetimden gelecek açıklamaya çevrildi.

Kulüp yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.