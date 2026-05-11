Adana Demirspor 18 milyon liradan kurtuldu

Adana Demirspor 18 milyon liradan kurtuldu
Yayınlanma:
1. Lig'den düşen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, kulübün borçlarına ilişkin, ''Ayrıca eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 18 milyon liralık borç yükü kulübümüzün üzerinden kaldırılmıştır." dedi.

Zeybek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kulübün içinde bulunduğu ağır tablodan çıkması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

''18 MİLYON LİRALIK BORÇ YÜKÜ KALDIRILDI''

Çalışmaların kişisel beklenti gözetmeden yürütüldüğünü ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:
"Kulübümüzün kapalı elektrikleri için yaklaşık 1,5 milyon lira, futbolcu ve personel maaşları için yaklaşık 5,2 milyon lira kaynak sağlanmıştır. Takımımızın lig maratonuna devam edebilmesi adına iç saha ve deplasman organizasyon giderleri için yaklaşık 6,5 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Tesisimizin aylık sabit giderleri de yönetimimiz ve taraftar gruplarımız tarafından bağış usulüyle karşılanmıştır. Ayrıca eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 18 milyon liralık borç yükü kulübümüzün üzerinden kaldırılmıştır."
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Zeybek, alacaklı futbolcularla kulüp lehine protokoller yapıldığını anlattı.

''BU ŞEHİR KENETLENDİĞİ ZAMAN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİ GEÇMİŞTE DEFALARCA GÖSTERMİŞTİR''

Kentteki tüm kurumlardan mücadelelerine destek isteyen Zeybek, şu değerlendirmede bulundu:
"Adana Demirspor'un mevcut borç yükü, doğru yönetim ve şehrin vereceği ortak destekle aşılamayacak yük değildir. Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir. Yeter ki herkes bu mücadelede sorumluluk alsın, bu armaya sahip çıksın ve Adana Demirspor'un yalnız olmadığını hissettirsin."
Zeybek, kulübü yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar yapılan tüm mücadele, tamamen taraftarların fedakarlığı ve desteğiyle yürütülmüştür. Bugünden sonra bu mücadeleyi sürdürebilmek için şehrimizin tüm dinamiklerinin bu sürece kayıtsız kalmaması gerekmektedir." diye konuştu.

''3.5-4 MİLYON EUROYA YAKIN BORCU KAPATTIK''

Göreve geldiklerinde kulübün 25 milyon avro civarı borcu olduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:
"Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik. Yani 3,5-4 milyon avroya yakın borcu kapatmış olduk. Diğer alacaklarımız da fedakarlık yaparlarsa bu olay daha rahat aşılır diye düşünüyorum. Tabii bunu da yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. Bu para; kampanya, yatırımcı ve yeni bir yönetimde olur. Bu paralar ödenmeyecek paralar değil. Biz zaten borçları en aza indirmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız şu an hala görüşmelerde. Örnek olarak borcu 7-8 milyon avroya indirecek şekilde anlaşma sağladıktan sonra bu borçları hep beraber kapatırız diye düşünüyorum."
Trendyol 1. Lig'i -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, küme düşmüştü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Spor
Önce kupayı aldı sonra yüzüğü taktı: VakıfBank'ın yıldızı nişanlandı
Önce kupayı aldı sonra yüzüğü taktı: VakıfBank'ın yıldızı nişanlandı
Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray talimatı ortaya çıktı: Dursun Özbek'in "Askıya aldık" çıkışını affetmedi
Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray talimatı ortaya çıktı: Dursun Özbek'in "Askıya aldık" çıkışını affetmedi
Sinan Engin: Seneye Galatasaray'ın işi çok zor
Sinan Engin: Seneye Galatasaray'ın işi çok zor