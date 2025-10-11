Acun Ilıcalı çok sert çıktı: Ali Koç'u gösterdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu’un Diego Carlos iddiaları üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sercan Hamzaoğlu’nun iddialarını kesin bir dille reddeden Acun Ilıcalı, eski başkan Ali Koç’u şahit gösterdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

‘Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı’ diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri tamamen yalandır. Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir. Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir. Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır. Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken iki kere düşünmesidir.