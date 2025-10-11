Acun Ilıcalı çok sert çıktı: Ali Koç'u gösterdi

Acun Ilıcalı çok sert çıktı: Ali Koç'u gösterdi
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Diego Carlos ve kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu’un Diego Carlos iddiaları üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ACUN ILICALI’DAN YALANLAMA

Sercan Hamzaoğlu’nun iddialarını kesin bir dille reddeden Acun Ilıcalı, eski başkan Ali Koç’u şahit gösterdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

‘Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı’ diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri tamamen yalandır. Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir. Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir. Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır. Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken iki kere düşünmesidir.

acun-ilicali-sercan-hamzaoglu-1.webp
Acun Ilıcalı ve Sercan Hamzaoğlu

SERCAN HAMZAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bir Youtube kanalında Acun Ilıcalı’nı sevmediğini belirten Sercan Hamzaoğlu, Diego Carlos transferinde Ilıcalı’nın kendisini bilerek yanlış yönlendirdiğini iddia etmişti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Milliler sahasında İspanya'ya kaybetti
Galatasaray'a kriz sonrası müjdeli haber
