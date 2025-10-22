Abramoviç'ten Galatasaray açıklaması: Rusya'da gündem oldu

Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramoviç’in Galatasaray’a yatırım yapacağı yönündeki iddialar, son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak Rus milyarderin temsilcisi, bu söylentilere net bir yanıt verdi.

Abramoviç'in açıklamalarını aktaran temsilci iddialara şöyle yanıt verdi:

Bay Abramoviç herhangi bir futbol kulübü satın almıyor veya yatırım yapmıyor.

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Bodo Glimt'i yenemeyeceğini açıkladı

İddialara göre Abramoviç, İstanbul Boğazı’nda bir malikane satın almış ve Türkiye’ye taşınmaya hazırlanıyordu.

Bu gelişme, Galatasaray’ın kontrol hisselerini satın alacağı yönündeki spekülasyonları güçlendirmişti.

Ancak Rus gazetesi Vedomosti'de yer alan açıklamayla Galatasaray iddiasına son nokta konuldu.

Abramoviç'in İstanbul'a taşınacağı iddia edilmişti

GALATASARAY'IN SATIŞI İMKANSIZ

Mevcut Türk yasalarına göre Galatasaray, halka açık bir anonim şirket olsa da kulüp vakıf temelli bir üyelik sistemiyle yönetiliyor.

Bu nedenle bireysel ya da yabancı yatırımcıların doğrudan kulüp hisselerini satın alması mümkün değil. Abramoviç’in mali katılımı ancak sponsorluk, altyapı işbirlikleri veya ticari yan kuruluşlar üzerinden dolaylı yollarla gerçekleşebilir.

2003'TE CHELSEA'Yİ SATIN ALDI

Hatırlanacağı üzere Abramovich, 2003 yılında Chelsea FC’yi satın alarak kulübe tarihinin en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Ancak 2022’de Ukrayna krizi sonrası İngiltere’nin yaptırım listesine girmesiyle kulübü satmak zorunda kaldı. Chelsea, Mayıs 2022’de Todd Boehly’nin konsorsiyumuna devredildi.

Abramoviç Chelsea'da Mourinho ile beraber çalışmıştı

Abramovich’in Galatasaray’a doğrudan yatırım yapacağı yönündeki iddialar resmen yalanlandı. Ancak Türk futboluna dolaylı bir katkı ihtimali, sponsorluk veya işbirliği modelleri üzerinden hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor!