Abramoviç'ten Galatasaray açıklaması: Rusya'da gündem oldu

Abramoviç'ten Galatasaray açıklaması: Rusya'da gündem oldu
Yayınlanma:
Rus milyarder Abramoviç ile ilgili çıkan Galatasaray iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Rusya'da gündem olan söylentilere son nokta konuldu.

Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramoviç’in Galatasaray’a yatırım yapacağı yönündeki iddialar, son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ancak Rus milyarderin temsilcisi, bu söylentilere net bir yanıt verdi.
Abramoviç'in açıklamalarını aktaran temsilci iddialara şöyle yanıt verdi:

Bay Abramoviç herhangi bir futbol kulübü satın almıyor veya yatırım yapmıyor.

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Bodo Glimt'i yenemeyeceğini açıkladıAhmet Çakar Galatasaray'ın Bodo Glimt'i yenemeyeceğini açıkladı

İddialara göre Abramoviç, İstanbul Boğazı’nda bir malikane satın almış ve Türkiye’ye taşınmaya hazırlanıyordu.
Bu gelişme, Galatasaray’ın kontrol hisselerini satın alacağı yönündeki spekülasyonları güçlendirmişti.
Ancak Rus gazetesi Vedomosti'de yer alan açıklamayla Galatasaray iddiasına son nokta konuldu.

2022/12/16/abramovic.jpg
Abramoviç'in İstanbul'a taşınacağı iddia edilmişti

GALATASARAY'IN SATIŞI İMKANSIZ

Mevcut Türk yasalarına göre Galatasaray, halka açık bir anonim şirket olsa da kulüp vakıf temelli bir üyelik sistemiyle yönetiliyor.
Bu nedenle bireysel ya da yabancı yatırımcıların doğrudan kulüp hisselerini satın alması mümkün değil. Abramoviç’in mali katılımı ancak sponsorluk, altyapı işbirlikleri veya ticari yan kuruluşlar üzerinden dolaylı yollarla gerçekleşebilir.

abramovic.jpg

2003'TE CHELSEA'Yİ SATIN ALDI

Hatırlanacağı üzere Abramovich, 2003 yılında Chelsea FC’yi satın alarak kulübe tarihinin en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Ancak 2022’de Ukrayna krizi sonrası İngiltere’nin yaptırım listesine girmesiyle kulübü satmak zorunda kaldı. Chelsea, Mayıs 2022’de Todd Boehly’nin konsorsiyumuna devredildi.

2025/09/12/mourinho-ve-abramovic.jpg
Abramoviç Chelsea'da Mourinho ile beraber çalışmıştı

Abramovich’in Galatasaray’a doğrudan yatırım yapacağı yönündeki iddialar resmen yalanlandı. Ancak Türk futboluna dolaylı bir katkı ihtimali, sponsorluk veya işbirliği modelleri üzerinden hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Spor
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yok
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yok
Beşiktaş'ta Mert ve Necip'ten kaptanlık neden alındı? Serdal Adalı açıkladı
Beşiktaş'ta Mert ve Necip'ten kaptanlık neden alındı? Serdal Adalı açıkladı