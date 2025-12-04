Neftçi Bakü forması giyen Vincent Aboubakar, Ertem Şener’in YouTube kanalında Galatasaray’ın golcüleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özellikle “Icardi mi, Osimhen mi?” sorusuna verdiği yanıt Galatasaraylı taraftarlaca tartışma yarattı.

Kamerun Milli takımının forveti Aboubakar, Osimhen’i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Icardi iyi futbol oynuyor. Osimhen’de sadece gol var. Golü çıkarırsan başka ne yapabiliyor?

Bu sözler, Galatasaray taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya üzerinden Sarı Kırmızılı taraftarlar Aboubakar'ı etiketleyerek tepkilerini dile getirdi.

OSIMHEN KADROYA GİREMEDİ

Kamerunlu golcü, En-Nesyri, Osimhen, Onuachu ve Abraham arasında en iyisini seçerken tercihini Abraham’dan yana kullandı. Aboubakar'ın en iyiler kadrosuna Osihmeh giremedi. Nijeryalı golcü, "Abraham. Futbolu çok iyi biliyor. Takım oyuncuyu kullanmayı bilirse daha verimli olur. Abraham’ı Galatasaray’a koy, daha çok gol atacak" kıyası yaparak Osimhen'i seçmedi.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Aboubakar’ın bu açıklamaları, Süper Lig’deki golcü tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Özellikle Osimhen’e yönelik eleştiriler ve Abraham’a yaptığı övgü, sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın Sergen Yalçın sözleri de gündem oldu. "Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?" sorusu üzerine Aboubakar çok konuşulacak bir yanıt verdi:

"MADEM ÖYLE ŞAMPİYON YAPSIN DA GÖRELİM"

Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.