ABD Kanada'yı ezdi geçti
Yayınlanma:
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD, Kanada'ya set vermedi ve 3-0 mağlup etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD, Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ABD - Kanada maçından fotoğraf

MİLLİ TAKIM TURU GEÇERSE RAKİBİ ABD OLACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

ABD - Kanada

MAÇ 4 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ

Müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

ABD'nin sevinci

ABD - KANADA MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Ogbogu, Madisen Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, Avery Skinner (Hentz, Jimerson, Kaahaaina-Torres, Eggleston, Samedy)

Kanada: Pelland, Mitrovic, Maglio, Smrek, Johnson, Thokbuom (Jost, Savard, Baker, Guezen, Andrews, Fayad)

Setler: 25-18, 25-21, 25-21

Süre: 71 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

