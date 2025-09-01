ABD Kanada'yı ezdi geçti
Yayınlanma:
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD, Kanada'ya set vermedi ve 3-0 mağlup etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD, Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
MİLLİ TAKIM TURU GEÇERSE RAKİBİ ABD OLACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.
MAÇ 4 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ
Müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.
ABD - KANADA MAÇINDAN NOTLAR
Salon: Huamark
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
ABD: Ogbogu, Madisen Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, Avery Skinner (Hentz, Jimerson, Kaahaaina-Torres, Eggleston, Samedy)
Kanada: Pelland, Mitrovic, Maglio, Smrek, Johnson, Thokbuom (Jost, Savard, Baker, Guezen, Andrews, Fayad)
Setler: 25-18, 25-21, 25-21
Süre: 71 dakika