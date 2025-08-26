ABD Açık'ta sürpriz yok: Rekor var

ABD Açık'ta sürpriz yok: Rekor var
Yayınlanma:
ABD Açık 3. gününde Sinner ve Swiatek yola devam etti.

New York kentinde düzenlenen ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde son şampiyon İtalyan raket Sinner, dünya klasmanının 89 numarası Çek Vit Kopriva ile karşılaştı.

SINNER ÇOK RAHAT KAZANDI

Toplam 1 saat 38 dakika süren maçta Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

SWIATEK'TEN REKOR

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 84 numarası Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

Swiatek, açık dönemde (profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği 1968'den itibaren) üst üste 65. kez açılış maçı kazanarak Monica Seles'e ait rekoru kırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

