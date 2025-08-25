ABD Açık'ta Medvedev şaşırttı

ABD Açık'ta Medvedev şaşırttı
Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık, New York’ta heyecan dolu karşılaşmalarla başladı.​​​​​​​

ABD Açık'ta ilk turda büyük bir sürpriz yaşandı.
Novak Djokovic beklentileri karşılarken, 2023 yılının finalisti Daniil Medvedev sürpriz bir şekilde elendi.

Dünya 7 numarası Sırp raket Novak Djokovic, ABD’li genç tenisçi Learner Tien karşısında üstün bir performans sergileyerek 6-1, 7-6, 6-2’lik setlerle ikinci tura yükseldi.
Djokovic, özellikle ilk ve üçüncü sette rakibine neredeyse hiç şans tanımadı. Bu galibiyet, Sırp oyuncunun grand slam tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi.

MEDVEDEV ELENDİ: HERKES ŞAŞKIN

Günün en dikkat çeken sonucu ise dünya 13 numarası Daniil Medvedev’in elenmesi oldu. Fransız raket Benjamin Bonzi karşısında beş set süren mücadelede Medvedev, 3-6, 5-7, 7-6, 6-0 ve 4-6’lık setlerle mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti. Bu sonuç tenis dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Bonzi, Medvedev’i daha önce Wimbledon’da da yenmişti ve bu galibiyetle üst üste iki grand slamde Rus rakibini saf dışı bırakmış oldu.

Maç sırasında Louis Armstrong Stadı’nda yaşanan kısa süreli kaotik anlar, Medvedev’in sinirlerini zorladı. Ancak toparlanıp dördüncü seti domine etse de, son sette Bonzi’nin direnci galibiyeti getirdi.

KADINLARDA PELUGA DEVAM ETTİ

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Jessica Pegula, Mısırlı rakibi Mayar Sherif’i 6-0 ve 6-4’lük setlerle geçerek ikinci tura adını yazdırdı. Pegula, Arthur Ashe Stadı’ndaki gece seansında rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi ve turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

